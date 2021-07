Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Schlatt am Randen, Lkr. Konstanz) Drei Leichtverletzte bei Unfall (27.07.2021)

Hilzingen, Schlatt am Randen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 6142 bei Schlatt am Randen gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 08.30 Uhr mit einem Audi von der Bundesstraße 314 kommend auf der K 6142 in Richtung Schlatt am Randen. An der Einmündung des ersten Gemeindeverbindungsweges wollte ein 27-jähriger BMW-Fahrer - von Büßlingen kommend - nach links auf die bevorrechtigte K 6142 in Richtung B 314 abbiegen. Hierbei achtete der junge BMW-Fahrer nicht auf den aus Richtung B 314 nahenden Audi und es kam zur Kollision. Durch den Aufprall schleuderte der Audi in ein angrenzendes Maisfeld, wo der Wagen zum Stehen kam. Die beiden Autofahrer sowie die Beifahrerin im Audi erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

