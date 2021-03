Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ermittlungserfolg nach Handel mit Betäubungsmitteln, ein Tatverdächtiger festgenommen, mehrere Kilo mutmaßliches Marihuana beschlagnahmt

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Vechta haben am Montag, 08. März 2021, einen 24 Jahre alten Mann aus Vechta vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde bereits seit mehreren Wochen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Die Polizeibeamten beabsichtigten in Vechta, in der Siedlung Füchteler Esch einen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Im Vorfeld war in Erfahrung gebracht worden, wann der 24-jährige Tatverdächtige sein vermutetes Drogenversteck in einer Garage, die eine nahe Angehörige angemietet hatte, aufsuchen werde. Der 24-Jährige versuchte zunächst sich einer Kontrolle durch die Polizeibeamten fußläufig durch Flucht durch einige angrenzende Nachbargärten zu entziehen, konnte aber letztendlich durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. In einer mitgeführten Tasche sowie in einem Versteck in der Garage konnten die Beamten 4 Kilogramm mutmaßliches Marihuana beschlagnahmen. Der 24-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich möglicher Unterstützer und Abnehmer des Tatverdächtigen dauern an.

