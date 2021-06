Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - 52-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen a.T.W. (ots)

Ein 52-Jähriger befuhr am Freitagmorgen mit einem BMW die Lengericher Straße in Richtung Osnabrück. Als er sich gegen 12.40 Uhr in Höhe eines Elektrofachgeschäftes befand, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der 52-Jährige kam zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn an und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Er wurde nach ersten Informationen schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

