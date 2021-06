Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Eggermühlen - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf L 73

Eggermühlen (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Bippener Straße (L 73) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt wurden. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 06.45 Uhr mit einem VW die Landesstraße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden BMW eines 32 Jahre alten Autofahrers zusammen. Der 32-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die beiden schwer verletzten Männer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos, an denen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell