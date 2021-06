Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Osnabrücker Stadtteil Wüste wurde am Freitagmorgen eine 31-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin befuhr gegen 05.35 Uhr die Sutthauser Straße in Richtung stadtauswärts. Als sie sich kurz vor der Einmündung Spichernstraße befand, überquerte die Fußgängerin nach ersten Informationen die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Die 31-Jährige wurde von dem Renault erfasst und schwer verletzt. Eine Lebensgefahr kann derzeit ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend gesperrt und gegen 07.55 Uhr wieder freigegeben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

