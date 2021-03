Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl in Ludwigshafen - Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonntag (07.03.21) entwendete ein noch unbekannter Täter in der Dessauer Straße einen Roller, welcher mit Lenkradschloss gesichert war. Der Roller konnte unweit des Tatortes in einer Unterführung beschädigt aufgefunden werden. Vermutlich wurde er zurückgelassen, nachdem ein Kurzschließen offensichtlich fehlgeschlagen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen - Oppau unter der 0621/963-2222 entgegen.

