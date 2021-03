Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hungriger Ladendieb - Einkaufsmarkt in 67069 Ludwigshafen/Oppau

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 05.03.21 öffnete ein 25-jähriger Ludwigshafener in einem Supermarkt in Ludwigshafen/Oppau mehrere Nahrungsverpackungen und aß davon. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde gab der 25-Jährige lediglich an, dass er Hunger hatte. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls eröffnet. Zudem muss er mit einem Hausverbot für die Supermarkt-Kette rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell