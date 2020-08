Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 14.08.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13.08.2020 stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/Ausparken, gegen das Fahrzeug des Geschädigten, welches in der Bornhäuser Straße in Seesen auf einem Parkplatz eines Geschäftes abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Wer Hinweise zu den o.a. Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

(Wie)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell