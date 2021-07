Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Auto durch Fahrrad beschädigt (26.06.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Montag ein parkendes Auto beschädigt. Ein BMW parkte ordnungsgemäß in der Tägermoosstraße neben dem Radweg. Zwischen 8.00 Uhr und 14.30 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer den Radweg und beschädigte hierbei den BMW eines 36-Jähringen an der rechten Beifahrerseite.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell