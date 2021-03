Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 27.03.2021, 11:15 Uhr, wird einem 80-jährigem Einwohner aus Einbeck in einem Einkaufsmarkt in der Grimsehlstraße das Portemonnaie mit ca. 160 Euro Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

