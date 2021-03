Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse ( kal )

Einbeck (ots)

Am 27.03.2021 wurde einem 83-jährigem Einbecker sein Portemonnaie vermutlich in einem Einkaufsmarkt in der Grimsehlstraße entwendet. Die genauen Tatumstände sind zur Zeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird mit 270 Euro angegeben. Wer die Tathandlung eventuell beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

