POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Dienstagabend kam es in der Straße Mühlendamm in Nordhorn zu einer Körperverletzung. Ein 58-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad im Stadtpark unterwegs. Dabei fuhr er an einer bislang unbekannten männlichen Person vorbei, die ihm daraufhin auf einem Damenrad folgte. In Höhe eines Cafés schlug der Mann dem 58-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn lautstark. Das Opfer konnte seine Fahrt in Richtung Denekamperstraße fortsetzen. Der Täter folgte ihm abermals, flüchtete dann jedoch in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der Täter wird als ungefähr 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat kurzes Haar und trug eine helle Jacke, schwarz-weiße Turnschuhe sowie Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

