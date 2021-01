Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Brand in Lagerhalle

Wietmarschen (ots)

Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Straße Breden Pohl in Wietmarschen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle. Der 46-jährige Brandentdecker wurde bei ersten Löschversuchen schwer verletzt. Das Gebäude wurde nahezu vollständig zerstört. Die Feuerwehren aus Wietmarschen, Lohne und Schwartenpohl waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen auf anliegende Gebäude verhindern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

