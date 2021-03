Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen über das Wochenende in ein Reihenhaus in der Karlsruher Nordweststadt ein und entwendeten Bargeld.

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über Fenster an der Gartenseite in das Reihenhaus in der Dörrenbacher Straße ein. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

