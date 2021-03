Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Hinweis zur eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeit des Polizeireviers Bruchsal am 03. März 2021

Karlsruhe (ots)

Aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten sind die Telefonanschlüsse des Polizeireviers Bruchsal am 3. März 2021 im Zeitraum von 02 Uhr bis 05 Uhr nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von den Arbeiten nicht betroffen.

In dringenden Fällen werden Anrufer gebeten, den Notruf 110 zu wählen oder sich an das angrenzende Polizeirevier in Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 zu wenden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell