Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211021.4 Fußgänger von Pedelecfahrer angefahren

Itzehoe (ots)

Am 20.10.2021 um 17.51 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einem Fußgänger auf der Alten Landstraße. Beim Versuch, an zwei Fußgängern vorbeizufahren, konnte der 33jährige Fahrer des Pedelec nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr einen 17jährigen Fußgänger hierbei leicht an. Er stürzte auf den angrenzenden Grünstreifen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

