Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW-Fahrer nach Frontalzusammenstoß mit LKW schwer verletzt -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:35 Uhr ist ein 55-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B 508 kurz vor der Einmündung zur B 62 (Kronprinzeneiche) mit einem entgegenkommenden LKW zusammengestoßen. Der 43-jährige LKW-Fahrer fuhr von Hilchenbach kommend die B 508 berghoch, als er in einer Rechtskurve auf schneebedeckter Straße auf die Gegenfahrspur geriet und hier mit dem PKW kollidierte. Der 55-jährige Autofahrer musste schwerverletzt von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten werden. Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Die B 508 ist derzeit noch aufgrund Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt, die Arbeiten stehen aber kurz vor dem Abschluss (Stand 12:10 Uhr).

