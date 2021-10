Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW umgekippt

Ratzeburg (ots)

12. Oktober 2021 | Lübeck - 12.10.2021 - BAB 1/ Lübeck

Am 12. Oktober kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 20 in Höhe des Parkplatzes "Auf dem Karkfeld" in Fahrtrichtung Bad Segeberg.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 58- jähriger Möllner mit einem Lastkraftwagen die BAB 20 in Richtung Bad Segeberg. In Höhe des Parkplatzes "Auf dem Karkfeld" blockierten nach Angaben des Fahrers aufgrund eines technischen Defekts die Bremsen und der LKW stellte sich quer und kippte in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt Der mit Viehfutter beladene LKW musste mit einem Spezialkran aufgerichtet werden. Der rechte Fahrstreifen bleibt bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell