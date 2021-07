Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel,KN) Einbrecher im Bürogebäude

Singen (ots)

Ein Unbekannter ist am letzten Wochenende in ein Bürogebäude in der Grubwaldstraße eingebrochen. Wie die Polizei feststellte, brach er zunächst ein Kellerfenster auf und stieg dann in das Gebäude ein. Da der Kellerraum aber verriegelt war, kam der ungebetene Gast dort nicht weiter. Er kletterte wieder heraus brach anschließend eine Terrassentüre auf. In mehreren Büros öffnete der Einbrecher gewaltsam Rollcontainer, fand aber offenbar nichts Stehlenswertes. Erst in einem Schrank stieß er auf ein Lasermessgerät der Marke Bosch im Wert von rund 150 Euro, bevor er wieder verschwand. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest.

