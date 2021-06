Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter wird bei Geschäftseinbruch ertappt und bedroht Zeugen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Freitag versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Engelhardstraße einzubrechen. Beim Einschlagen der Scheibe der Eingangstür wurde der Einbrecher jedoch von einem Zeugen ertappt. Daraufhin bedrohte der Täter den Mann und ergriff dann die Flucht. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und bittet um Hinweise auf den Täter.

Der Zeuge, der den Einbrecher am Tatort in der Engelhardstraße ertappte, hatte gegen 3:30 Uhr in der Nacht die Polizei gerufen. Wie er gegen über der daraufhin zum Tatort geeilten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte er beobachtet, wie der Unbekannte zunächst versuchte, mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür des dortigen Geschäfts einzuwerfen. Als dies missglückte, soll der Einbrecher mit einer Stange weiter gegen das Glas geschlagen haben, bis der Zeuge ihn letztlich ansprach. Daraufhin soll der Täter ihn verbal mit dem Tode gedroht und mit der Stange nach ihm geschlagen haben, ohne jedoch zu treffen. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. An der Scheibe der Tür war ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe und Glatze handeln, der eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeanshose und Sportschuhe trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchsversuch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell