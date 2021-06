Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Niederzwehren): Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Kassel (ots)

Ein 57-jähriger hat in der heutigen Nacht mehrere Personen mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 57-jährige gegen 02.15 Uhr auf dem Gehweg in der Straße "An der Wartekuppe" mehrere Personen mit einer Langwaffe bedroht. Der 57-jährige drohte den Anwesenden mit dem Einsatz der Waffe, weil er sich offensichtlich in seiner Nachtruhe gestört fühlte.

Im Zuge der weiterer Einsatzmaßnahmen konnte der 57-jährige dann in unmittelbarer Nähe durch Polizeikräfte festgenommen werden. Bei dem 57-jährigen wurde eine Luftdruckwaffe aufgefunden.

Der 57-jährige befindet sich aktuell im Gewahrsam der Polizei. Ihn erwartet jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

