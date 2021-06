Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erneuter Einbruch in Schuhgeschäft: 14-Jähriger nach kurzer Verfolgung mit Diebesgut festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Schuhgeschäft im unteren Teil der Treppenstraße eingebrochen waren (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4928836 berichtet), kam es in der Nacht zum heutigen Dienstag zu einem erneuten Einbruch in das Geschäft. Um 1:15 Uhr hatte die Alarmanlage ausgelöst, nachdem der Täter die Glasschiebetür des Geschäfts gewaltsam geöffnet hatte. Die nach Bekanntwerden des Alarms von der Polizei sofort ausgelöste Fahndung nach dem bereits geflüchteten Einbrecher, der blitzschnell einige Kleidungsstücke, Taschen und Schuhe erbeutet hatte, verlief zunächst ohne Erfolg.

Rund zwei Stunden später erblickte eine Streife des Innenstadtreviers am Friedrichsplatz einen Jugendlichen, der dort offenbar allein unterwegs war und eine Plastiktüte in der Hand trug. Als die Beamten ihn ansprachen, gab er sofort Fersengeld und sprintete in Richtung Frankfurter Straße davon. Die Polizisten nahmen augenblicklich die Verfolgung auf. Hinter dem Ottoneum hatte die Flucht des Jugendlichen letztlich ein Ende, denn dort konnte die Streife den hinter Mülltonnen kauernden 14-Jährigen festnehmen. Während seiner Flucht hatte er sich der Plastiktüte entledigt, in der sich Kleidungsstücke und Taschen aus dem Schuhgeschäft mit Originaletiketten befanden. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Polizeibeamten darüber hinaus eine weitere Tasche mit Diebesgut, das mutmaßlich aus dem nächtlichen Einbruch stammt. Ob der in Vellmar wohnende 14-Jährige auch für die Tat in der Nacht zum Samstag verantwortlich ist, wird nun bei den weiteren Ermittlungen geprüft.

