Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach Einbrüchen in Bekleidungs- und Schuhgeschäft

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Bekleidungsgeschäft und ein Schuhgeschäft in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand spricht vieles dafür, dass beiden Taten auf das Konto derselben Einbrecher gehen. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Der Einbruch in das Bekleidungsgeschäft in der Unteren Königsstraße, Ecke Kurt-Schumacher-Straße, hatte sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und Samstagmorgen, 05:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter hatten gewaltsam eine Glastür aufgehebelt und sich anschließend im Verkaufsraum auf Beutezug begeben. Mit verschiedenen Kleidungsstücken, Rucksäcken, Bauchtaschen und einer kleinen Menge Wechselgeld ergriffen die Einbrecher letztlich die Flucht. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten sie einen Schaden von rund 1.000 Euro an.

Der Einbruchsalarm des Schuhgeschäfts im unteren Teil der Treppenstraße hatte in der Nacht zum Samstag gegen 02:00 Uhr ausgelöst. Auch hier waren die unbekannten Einbrecher über eine aufgebrochene Glasschiebetür in den Verkaufsraum gelangt. Dort machten sie sich auf die Suche nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort nach Mitteilung des Alarmeingangs eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter einige Bekleidungsstücke.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

