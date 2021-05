Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz am Stern: Verwirrter Mann nach Körperverletzung mit Messer festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am gestrigen Sonntagnachmittag in der Unteren Königsstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 14 Uhr waren über den Notruf 110 mehrere Meldungen über eine Person mit einem Messer in der Hand im Bereich "Am Stern" eingegangen. Mehrere Streifen der Kasseler Polizei waren daraufhin sofort nach dort geeilt und erblickten den an einer Hauswand lehnenden Mann. Im weiteren Verlauf gelang es den Polizisten, den 50-Jährigen aus Kassel zum Ablegen des Messers zu bewegen und ihn unverletzt festzunehmen. Kurz danach kam ein 25-Jähriger auf die Beamten zu und schilderte ihnen, dass der Festgenommene ihn zuvor unvermittelt mit dem Messer am Oberarm verletzt hatte. Der Mann aus Kassel erlitt hierdurch eine oberflächliche Schnittverletzung, die glücklicherweise keiner sofortigen Behandlung bedurfte. Der 50-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Gegen ihn leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

