POL-KS: Unbekannte Täter stehlen Geldbörsen in Hofgeismar: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Gleich zwei Hofgeismarer wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag unabhängig voneinander beim Einkaufen in einem Discounter Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass beide Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen. Da bei einem Diebstahl eine Beschreibung von zwei verdächtigen Frauen vorliegt, erhoffen sich die ermittelnden Beamten der Polizeistation Hofgeismar, Zeugenhinweise zu erhalten.

Der erste Diebstahl in dem Discounter in der Industriestraße ereignete sich gegen 15:10 Uhr. Unbekannte hatten einer 75-jährigen Frau aus ihrer umgehängten Tasche die Geldbörse geklaut, ohne dass das Opfer die Täter bemerkt hatte. Als die Seniorin an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie dann das Fehlen des Portemonnaies fest.

Nur 20 Minuten später kam es zu der zweiten Tat, die sich vor dem Geschäft im Bereich des Abstellplatzes für die Einkaufswagen ereignete. Wie der 81-jährige Mann den Polizisten bei der Anzeigenerstattung berichtete, war er dort nach dem Einkauf beim Zurückbringen des Wagens von zwei unbekannten Frauen angerempelt worden. Den kurzen Augenblick, in dem der Senior abgelenkt war, nutzten die Täterinnen offenbar für den Diebstahl der Geldbörse aus seiner Einkaufstasche. Von den beiden Frauen liegt folgende Beschreibung vor:

1.) 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, schwarze Haare, unbekannte Figur, da sie weite Kleider trug, südländisches Erscheinungsbild.

2.) 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild.

Wer den Ermittlern Hinweise zu den Diebstählen und auf die beschriebenen mutmaßlichen Täterinnen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar.

