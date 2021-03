Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug: Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Uedem (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betankte am 24. Oktober 2020 seinen Pkw VW Polo an einer Tankstelle auf der Molkereistraße in Uedem. Anschließend verließ er das Gelände der Tankstelle, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. An dem Fahrzeug befanden sich gestohlene Klever Kennzeichen. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/uedem-tankbetrug

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell