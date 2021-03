Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch/ Täter entwenden Elektrowerkzeuge

Goch-Hülm (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Montagabend (29. März 2021) bis Dienstag, 15.00 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Scheune, die an ein ländlich gelegenes Wohnhaus an der Hülmer Straße angrenzt. Gewaltsam öffneten sie den Schließriegel und nahmen diverses Elektrowerkzeug und Kupferschrott mit. Des Weiteren betraten die Täter den ehemaligen Hühnerstall, in dem sie die Tür ebenfalls gewaltsam öffneten, und entwendeten eine Kabeltrommel.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

