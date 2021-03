Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl an PKW/ Täter demontieren Schachtleisten

Kleve (ots)

Zwei unbekannte Täter demontierten die Schachtleisten an einem 3er BMW, der an der Gruftstraße geparkt war. Die Täter nutzten die Dunkelheit am frühen Sonntagmorgen (28. März 2021, 03.40 Uhr) und wurden von einer Videokamera bei der Tat gefilmt. Mit der Beute flüchteten die beiden, nicht näher beschriebenen, Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

