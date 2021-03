Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Schwarzer Nissan Micra beschädigt

Geldern-Veert (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag (29. März 2021), 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Pizza-Taxi, das im Kreuzungsbereich der Veerter Dorfstraße / Schulstraße abgestellt war. An dem Nissan Micra entstand ein Schaden vom Radkasten hinten links bis zur Fahrertür in Form von Beulen und Kratzern. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich darum zu kümmern und Angaben zu seinen Personalien zu machen. Zeugenhinweise bitte unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell