Polizei Braunschweig

POL-BS: Schnelle Festnahme nach umfangreichen Fahndungen

Braunschweig (ots)

Braunschweig

16./17.03.2021

Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, nachdem es zu einer Bedrohung zum Nachteil einer Rechtsanwaltskanzlei gekommen war. Hierbei kam keine Person zu Schaden.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann weitere Personen gefährden oder bedrohen würde, leitete die Polizei sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Dadurch konnte die Polizei einen 42-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochmittag in Lehndorf festnehmen, ohne dass unbeteiligte Personen in Gefahr gerieten.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell