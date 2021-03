Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch/ Täter brechen in Rohbau ein

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter verschafften in der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (29. März 2021) unerlaubt Zugang zu einem Rohbau am Grollscher Weg. Sie hebelten gewaltsam eine Bautür im ersten Obergeschoss des Rohbaus auf und entwendeten das in dem Raum befindliche Werkzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

