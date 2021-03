Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht Fahrer eines weißen Audis

Emmerich am Rhein (ots)

Der Fahrer eines vermutlich weißen Audis fuhr am Sonntag (28. März 2021) gegen 21 Uhr auf der Steinstraße rückwärts gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der 3er BMW wurde durch den Zusammenstoß massiv an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrer verließ anschließend rasant die Unfallstelle. Der Audi ist vermutlich im Bereich der rückwärtigen Stoßstange beschädigt und führt ein Kennzeichen mit KLE-Städtekennung. Weiter kann gesagt werden, dass es sich bei dem Audi um ein neueres Modell A5 oder A6 als 5-Türer handeln soll. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

