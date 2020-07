Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher-Bürg: Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag kollidierte auf der Landstraße zwischen Neuenstadt am Kocher-Bürg und der Anschlussstelle der Autobahn 81 bei Möckmühl ein Kradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw. Gegen 10.45 Uhr geriet ein 30-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve vermutlich mit dem Hinterrad ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Gefährt, woraufhin er stürzte und quer über die Fahrbahn schlitterte. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit dem entgegenkommenden Citroen einer 19-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden beide schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Das Motorrad brannte an der Unfallstelle aus. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell