Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Baucontainer aufgehebelt

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 15:30 Uhr, und Dienstag (30. März 2021), 06:30 Uhr, die Tür zu einem Baucontainer auf einer Baustelle an der Straße "An der Friedburg" aufgehebelt. Zuvor waren sie durch einen Bauzaun auf das Grundstück gelangt. Die Diebe entwendeten mehrere Werkzeuge, einen Knarrenkasten, ein Makita Radio nebst Akku und weiteres Baustellenzubehör. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell