POL-FR: Wehr: Fahrradfahrerin verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 16:00 Uhr, in Wehr leicht verletzt, als sie gegen einen geparkten Pkw gestürzt war. Ihr Vorderreifen war geplatzt, so dass die 21-jährige in Straucheln geriet und mit dem abgestellten Volvo kollidierte. Die Frau kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

