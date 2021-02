Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021, hat die Polizei in Jestetten im Zeitraum von 15:00 Uhr bis in die Abendstunden Kontrollen durchgeführt. Gegen 19:40 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer angehalten worden, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest war bei dem jungen Mann positiv auf die Beeinflussung durch THC ausgefallen. Eine Blutprobe wurde erhoben, die Weiterfahrt unterbunden. Bezüglich der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ab 20:00 Uhr ergaben sich nur wenige Beanstandungen.

