Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Parkender Mercedes beschädigt

Geldern (ots)

Am Dienstag (30. März 2021) in der Zeit zwischen 05:50 und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine schwarze Mercedes A-Klasse, die auf dem Parkplatz der Lebenshilfe am Mühlenweg abgestellt war. Es entstanden Kratzer an der linken Fahrzeugseite, an der Anstoßstelle blieb weißer Fremdlack zurück. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell