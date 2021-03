Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl aus Pkw/ Täter schlägt Scheibe ein

Kevelaer (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Dienstag (30. März 2021) zwischen 17.30 Und 18.00 Uhr die Scheibe an einem Nissam Tilda ein und entwendete zwei Taschen. Der Nissan parkte auf einem großen Parkplatz am Rosenbroecksweg, der stark von Ausflüglern genutzt wird. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (As)

