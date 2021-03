Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchte Brandstiftung an Pkw - Polizei ermittelt - Ratingen - 2103126

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im noch nicht näher definierten Zeitraum zwischen Dienstagabend (23. März 2021) und Donnerstagmorgen (25. März 2021) hat ein bislang unbekannter Täter - glücklicherweise erfolglos - versucht, einen an der "August-Wendel-Straße" in Ratingen abgestellten Mercedes in Brand zu setzen. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. Bereits in der Nacht zu Sonntag (21. März 2021) kam es in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Fahrzeugbrand. Über den abgebrannten Audi hatte die Polizei in ihrer Pressemeldung OTS 2103101 berichtet (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4869691).

Nach den bisher laufenden Ermittlungen kann das zuständige Kriminalkommissariat einen Tatzusammenhang nicht ausschließen, weshalb sich die Ermittler erneut an die Öffentlichkeit wenden, um möglicherweise noch Hinweise von bislang noch nicht bekannten Zeugen zu erhalten.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen möglicherweise Personen gesehen, die sich in verdächtiger Art und Weise an dem Mercedes zu schaffen gemacht haben? Bei dem Wagen, welcher auf einem Parkplatz der August-Wendel-Straße auf Höhe der Straße "Am Seeufer" geparkt war, handelt es sich um ein blaues Modell Typ "GLE 330 D".

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren an dem zum Glück nur oberflächlich beschädigten Wagen und hat ein Ermittlungs- sowie Strafverfahren eingeleitet. Konkrete Hinweise auf mögliche Verursacher liegen jedoch noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell