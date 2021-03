Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeug vollständig ausgebrannt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2103101

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (21. März 2021) brannte ein Audi A5 Sportback an der August-Wendel-Straße in Ratingen vollständig aus. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf einen Verursacher haben sich bisher nicht ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war geschehen:

Gegen 02:15 Uhr waren die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand an der August-Wendel-Straße gerufen worden. Anwohner waren in der Nacht durch laute Knallgeräusch auf einen in einer Parkbucht abgestellten Audi A5 Sportback aufmerksam geworden, welcher in voller Ausdehnung brannte.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass durch die enorme Hitzeentwicklung auch ein Opel Zafira, welcher in einer Parkbucht linksseitig des Audis abgestellt war, sowie ein angrenzender Gartenzaun beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 43.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell