Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bislang unbekannte Täter entwendeten Kompletträder

Wolfsburg (ots)

Am 20.08.2020 stellte ein Anwohner am frühen Morgen in der Tiefgarage seines Wohnhauses in den Hellwinkelterassen fest, dass zwei dort abgestellte Fahrzeuge auf Backsteinen aufgebockt waren - bislang unbekannte Täter hatten jeweils vier Kompletträder entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

