POL-WOB: Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Am Donnerstag, 20.08.2020 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Unfall. Obwohl drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde niemand verletzt.

Ein 51-jähriger und ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhren hintereinander die Braunschweiger Straße in nördliche Richtung. Beide Fahrzeugführer mussten in Höhe 'Am Rotheberg' verkehrsbedingt abbremsen. Die 65-jährige Unfallverursacherin bemerkte dies zu spät und versuchte, durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei lenkte sie jedoch ihren VW Polo über den dortigen Fuß- und Radweg, touchierte dabei die beiden Fahrzeuge der anderen Unfallbeteiligten und prallte schließlich gegen ein Verkehrszeichen. Während an den beiden Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen nur leichter Sachschaden entstand, war das Fahrzeug der Verursacherin nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

