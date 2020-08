Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mein Pedelec und ich - ein gutes Team! -Polizei und ADFC bieten Trainingskurs an-

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 21.08.2020

Immer mehr Pedelecfahrer*innen sind im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Gerade in der heutigen Coronazeit steigen viele Menschen auf Pedelecs um oder entdecken das Fahrradfahren mit Unterstützung nach längerer Fahrabstinenz neu.

Der ADFC Wolfsburg und die Polizei Wolfsburg begrüßen diese Entwicklung und möchten mit diesem Angebot die Sicherheit und Freude für alle Beteiligten erhöhen. Warum? Pedelecs sind spezielle Fahrräder, deren Besonderheiten im Fahrverhalten sich im besten Fall überraschend - im schlechtesten Fall schmerzhaft zeigen. Nicht zu selten werden sie nach einem Sturz im Keller abgestellt und die Besitzer*innen trauen sich nicht mehr damit zu fahren. Wie schade! Das soll sich nun ändern!

Am Samstag, 5. September 2020, veranstalten ADFC und Polizei Wolfsburg ein ca. zweistündiges Training für Fahrer*innen von eigenen Pedelecs (im Volksmund als E-Bike bezeichnet) in und um "Die Plantage" in Hattorf statt.

Verkehrssicherheitsberaterin Silke Hitschfeld von der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt und Karin Klaus-Witten vom Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) werden in drei Kursen Trainings für Interessierte durchführen.

Treffen für die 1. Gruppe ist am Samstag, den 05.09.2020 um 10.30 Uhr am Mehrgenerationenhaus, Plantage 86 in Wolfsburg-Hattorf. Die zweite Gruppe beginnt um 11.30 Uhr, die dritte Gruppe um 12.30 Uhr.

Zu Beginn des Trainings wird es eine kurze verkehrsrechtliche Auffrischung geben, danach wartet ein Parcours, in dem kritische Situationen geübt und gemeistert werden, und zum Abschluss erfolgt eine kleine Ausfahrt, bei der das Gelernte angewendet werden kann. Nach der Zieleinfahrt besteht die Möglichkeit, das Training bei Kaffee und Kuchen Revue passieren zu lassen.

Zum Schutz aller Mitwirkenden gilt ein strenges Hygienekonzept! Die Gruppengröße beträgt acht Teilnehmer*innen, die ihre eigenen Räder, Helme und für das Betreten und Verlassen des Theorieraumes einen Mundschutz mitbringen müssen. Jede Gruppe hat eigene erfahrene Teamführer*innen, die sich ausschließlich um das Wohl ihrer Gruppe kümmern.

Anmeldungen mit Angabe der Startzeit erfolgen über die Homepage des ADFC www.adfc-wolfsburg.de. Weitere Infos bei Karin Klaus-Witten (k.klaus-witten@adfc-wolfsburg.de oder tel. 0175/5630843).

