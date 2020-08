Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 20.08.2020, 18.10 Uhr - 21.08.2020, 04.15 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Filiale einer Bäckerei in der Straße Detmeroder Markt eingebrochen.

Die genaue Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend 18.10 Uhr und Freitagmorgen 04.15 Uhr. Ein Angestellter hatte am Freitagmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die derzeit unbekannten Täter von der Konrad-Adenauer-Alle aus an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie im Schutz der Dunkelheit mit brachialer Gewalt die Eingangstür an der Ladezone und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten und durchsuchten sie die im Unter- und Obergeschoss befindlichen Schränke und Behältnisse nach sich lohnender Beute. Hierbei fiel ihnen ein kleiner Würfeltresor in die Hände, den sie entwendeten. Danach verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Was genau alles entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen wahrgenommen haben. Möglicherweise haben die Täter den Tresor oder andere Gegenstände auf der Flucht auch weggeworfen. Die Ermittler bitten darum, im Auffindungsfalle diese Gegenstände nicht zu berühren, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

