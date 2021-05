Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Anwohnerin verhindert Fahrraddiebstahl: Streife schnappt Verdächtigen mit anderem gestohlenen Rad

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Gleich ein doppelter Erfolg ist dem schnellen Handeln einer aufmerksamen Anwohnerin aus der Kasseler Ludwigstraße in der Nacht zum heutigen Mittwoch zu verdanken: Sie verhinderte nicht nur einen gerade stattfindenden Fahrraddiebstahl in einem Hinterhof. Ihr sofortiger Anruf bei der Polizei und die eingeleitete Fahndung führten auch noch zur Festnahme eines Verdächtigen mit einem anderen mutmaßlich gestohlenen Rad. Der in Kassel wohnende 25-Jährige muss sich nun wegen der Diebstähle verantworten.

Die Anwohnerin hatte gegen 4:40 Uhr aus dem Fenster ihrer Wohnung beobachtet, wie sich ein Mann mit einem Bolzenschneider im Innenhof an angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machte. Nachdem sie lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte, ergriff der Fahrraddieb ohne Beute die Flucht, während die Zeugin sofort über den Notruf 110 die Polizei alarmierte und die Beschreibung des flüchtigen Täters durchgab. Nur wenige Minuten später erblickte eine Streife des Innenstadtreviers in der Gottschalkstraße den verdächtigen 25-Jährigen, der ein Mountainbike vor sich herschob. Bei der anschließenden Kontrolle des verschwitzten Mannes gab er wenig glaubhaft an, das Fahrrad soeben zufällig gefunden zu haben. Den amtsbekannten Tatverdächtigen und das mutmaßlich gestohlene Mountainbike nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er versucht, die Schlösser der im Hinterhof befestigten Fahrräder zu knacken. Dabei war er zwar leer ausgegangen, beschädigte aber durch sein brachiales Vorgehen ein E-Bike und ein weiteres Rad. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes des Herstellers McKenzie im Wert von ca. 500 Euro dauern noch an.

