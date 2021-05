Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheunenbrand in Trendelburg-Deisel: Brandursache noch unklar; Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es in Trendelburg-Deisel zum Brand einer Fachwerkscheune. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo auf etwa 100.000 Euro belaufen. Wodurch das Feuer ausgelöst worden werden, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittler erbitten Hinweise durch Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben.

Der Brand in der Bremer Straße war gegen 3 Uhr von einer Zeitungsausträgerin entdeckt und gemeldet worden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Scheune bereits im Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das als Hobbywerkstatt genutzte Fachwerkgebäude, in dem sich Fahrzeuge und Werkzeuge befanden, vollständig aus. Die B 83 musste wegen der Löscharbeiten für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Die Beamten des K 11 haben sich am heutigen Mittwochmorgen einen ersten Überblick an der Brandstelle verschafft. Die Brandursache ist noch unklar. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Wer in der vergangenen Nacht relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Scheunenbrand gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

