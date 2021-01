Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Intensivierter Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Länder bei der Pandemiebekämpfung

Iffezheim/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend am Grenzübergang Iffezheim insgesamt vier Personen in einem Fahrzeug festgestellt, die gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben. Sie stammten aus mehr als der momentan zulässigen zwei Haushalten.

Keinen triftigen Grund um sich nach 20 Uhr im Freien aufzuhalten hatten zwei Personen die am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurden. Sie gaben an, an einer Tankstelle in Kehl Zigaretten kaufen zu wollen.

Alle Personalien wurden aufgenommen und zur Einleitung entsprechender Bußgeldverfahren an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Seit dem 2. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz in Bahnhöfen, Zügen, auf Flughäfen und an den Landgrenzen, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten. Im Rahmen von stichprobenartigen Kontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich werden verstärkt Reisende befragt und auf die entsprechenden Coronavorschriften der Länder hingewiesen.

