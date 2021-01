Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Identitätsbetrug bei Kontrolle in Kehl aufgeflogen

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen gambischen Reisepass sowie einen spanischen Aufenthaltstitel sichergestellt. Ein 22-jähriger, der als Insasse eines Nahverkehrszuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert wurde, wies sich damit aus. Den Beamten fiel auf, dass das im Pass angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung gab der gambische Staatsangehörige an, dass die beiden vorgezeigten Dokumente auf seinen in Spanien lebenden Cousin ausgestellt sind. Weiter gab er an, selbst keine gültigen Ausweispapiere zu besitzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zudem der Verdacht, dass er sich unter Vorlage des missbräuchlich benutzten Passes in Deutschland angemeldet hat und auch einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige und das zuständige Ausländeramt übernimmt die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung.

