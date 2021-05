Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bauwerkzeuge bei Einbrüchen gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel / Lohfelden / Niestetal: Insgesamt zu vier Bauwerkzeug-Diebstählen wurde die Kasseler Polizei in den letzten beiden Tagen gerufen. Am gestrigen Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter einer Baufirma in Lohfelden einen Einbruchsversuch in einen Baucontainer; bei einer Baustelle in Niestetal waren die Täter erfolgreich und brachen in fünf Container ein. Am heutigen Morgen meldeten sich dann in Kassel erneut Opfer von Werkzeugdiebstählen. In einem Fall waren die Geräte von der Ladefläche eines geparkten Transporters gestohlen worden, im anderen Fall waren Unbekannte in das Materiallager des Friedhofs Wolfsanger eingebrochen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unbekannt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen und auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchsversuchs auf der Baustelle im Birkenweg in Lohfelden lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, eingrenzen. Hier waren die Täter damit gescheitert, einen verschlossenen Baucontainer aufzuhebeln. In der Heiligenröder Straße in Niestetal hatten Unbekannte leider mehr Erfolg. Sie brachen zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen fünf Baucontainer auf und entwendeten Bohrer, Laser-Messgeräte und Bohrköpfe im Wert von ca. 16.000 Euro. In der Nacht zum heutigen Mittwoch hatten unbekannte Täter dann verschiedenes Werkzeug, darunter eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und eine Kreissäge, von der Ladefläche eines Pritschenwagens in der Straße "Franzgraben" gestohlen. Ebenfalls in dieser Nacht ereignete sich ein Einbruch in das Materiallager des Friedhofs im Stadtteil Wolfsanger. Unbekannte hatten in der Straße "Wolfsgraben" zunächst einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten und waren so auf das Areal gelangt. Anschließend brachen sie auf dem Friedhofsgelände den dortigen Lagercontainer auf und entwendeten eine Kettensäge und einen Rückenlaubbläser.

Die nun mit den Fällen betrauten Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

