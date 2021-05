Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Lkw-Unfall auf A 44: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute um 16:22 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4924221 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Lkw-Unfall.)

Autobahn 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Bei dem schweren Lkw-Unfall auf der A 44 bei Diemelstadt in Fahrtrichtung Kassel ist der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges nach derzeitigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt worden. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten den Mann inzwischen aus dem beschädigten Führerhaus seines Fahrzeugs befreien. Er befindet sich nun in einem Rettungswagen und ist auf dem Weg in ein Kasseler Krankenhaus. Seine Identität ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 15:20 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach derzeitigem Sachstand war der Fahrer des Sattelzuges aus noch unbekannten Gründen am Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer des zweiten Lkw wurde leicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Aktuell ist die A 44 wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in Richtung Kassel noch voll gesperrt. Es gilt als Umleitungsempfehlung ab der Anschlussstelle Diemelstadt die U 71. Die Dauer der Sperrung kann momentan nicht eingeschätzt werden.

